Срочно!!!!! напишите мальенкий рассказ про подругу (5-7предложений)

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Срочно!!!!! напишите мальенкий рассказ про подругу (5-7предложений)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мою подругу зовут ... . Мы познакомились с ней .. . Она очень веселая, умная, красивая. Я люблю ее за понимание, честность, доброту. Я знаю, что она всегда поможет мне в беде. Мне нравится с ней общаться, отдыхать. Время с ней летит быстро, потому что нам очень весело! Я ей очень дорожу.
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