Срочно!!!!! напишите мальенкий рассказ про подругу (5-7предложений)

Гость: Гость:

Мою подругу зовут ... . Мы познакомились с ней .. . Она очень веселая, умная, красивая. Я люблю ее за понимание, честность, доброту. Я знаю, что она всегда поможет мне в беде. Мне нравится с ней общаться, отдыхать. Время с ней летит быстро, потому что нам очень весело! Я ей очень дорожу.