Дроби.по рисункам составь равенства.
Математика
Дроби.по рисункам составь равенства.
Ответ(ы):
Гость:
1/2 = 1/4 - 1 рисунок 1/4 = 1/8 - 2 рисунок 1/4 = 1/12 - 3 рисунок
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