Какие сооружения находились на афинском Акрополе при Перикле. А)Парфенон. Б)Пирей. В)храм Ники. Г)Эрехтейон. Д)Пникс. Е)царский дворец. 1)АБВ. 2)АВГ. 3)БДЕ. 4)БВД.
История
Какие сооружения находились на афинском Акрополе при Перикле. А)Парфенон. Б)Пирей. В)храм Ники. Г)Эрехтейон. Д)Пникс. Е)царский дворец. 1)АБВ. 2)АВГ. 3)БДЕ. 4)БВД.
Ответ(ы):
Гость:
Парфенон, Пирей, Храм Ники.
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