ВЫчислите 1) 7 1/2+1/4 2) 3 1/4+2/3 3) 2 4/9+ 1 1/3 4) 2 3/10+ 3 1/5 сроочно
Математика
ВЫчислите 1) 7 1/2+1/4 2) 3 1/4+2/3 3) 2 4/9+ 1 1/3 4) 2 3/10+ 3 1/5 сроочно
Ответ(ы):
Гость:
1) 7 1/2+1/4 = 15/2 + 1/4 = 30/4 + 1/4 = 31/4 = 7 3/4 2) 3 1/4+2/3 = 13/4 + 2/3 = 39/12 + 8/12 = 47/12 = 3 11/12 3) 2 4/9+ 1 1/3 = 22/9 + 4/3 = 22/9 + 12/9 = 34/9 = 3 7/9 4) 2 3/10+ 3 1/5 = 23/10 + 16/5 = 23/10 + 32/10 = 55/10 = 5,5
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