Напишите уравнение реакции взаимодействия глюкозы с водородом (восстановление д?? спирта).

Химия
Напишите уравнение реакции взаимодействия глюкозы с водородом (восстановление д?? спирта).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СH2OH-(CHOH)4-COH + H2 =(температура, катализатор Ni)=> CH2OH -(CHOH)4-CH2OH   (глюкоза восстанавливается водородом до шестиатомного спирта сорбита(заменитель сахара))
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