Как называется узор, созданный из тысяч мельчайших припаянных шариков?

История
Как называется узор, созданный из тысяч мельчайших припаянных шариков?
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Гость:
Узор созданный из тысячи мельчайших припаянных шариков назывался - ЗЕРНЬ
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