Почему Кукушкин Лен относится к двудомным растениям

Биология
Почему Кукушкин Лен относится к двудомным растениям
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в кукушкин лен в одной доли споры в другой коробочка!
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