ДАЮ 90 БАЛЛОВВВВВВ!!!!По настоянию супруги в брачный договор было внесено следующее условие: В случае если муж подаст на развод, он при разделе имущества лишается какой - либо доли общей совместной собственности, включающей при...

Право

ДАЮ 90 БАЛЛОВВВВВВ!!!!По настоянию супруги в брачный договор было внесено следующее условие: В случае если муж подаст на развод, он при разделе имущества лишается какой - либо доли общей совместной собственности, включающей приватизированную квартиру, дачу, автомобиль, два телевизора, компьютер и др. Соответствует ли семейному праву такое условие?

Автор: Гость