ДАЮ 90 БАЛЛОВВВВВВ!!!!По настоянию супруги в брачный договор было внесено следующее условие: В случае если муж подаст на развод, он при разделе имущества лишается какой - либо доли общей совместной собственности, включающей при...

Право
ДАЮ 90 БАЛЛОВВВВВВ!!!!По настоянию супруги в брачный договор было внесено следующее условие: В случае если муж подаст на развод, он при разделе имущества лишается какой - либо доли общей совместной собственности, включающей приватизированную квартиру, дачу, автомобиль, два телевизора, компьютер и др. Соответствует ли семейному праву такое условие?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, так как это Совместное нажитое имущество
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