Выполните действия.7+8/19=
Математика
Выполните действия.7+8/19=
Ответ(ы):
Гость:
7целых+8целых, а потомпростоподъставь 8/19=15целых 8/19
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