Почему Карлу 12 удалось быстро разгромить силы Дании саксонии и России в начале во??ны

История
Почему Карлу 12 удалось быстро разгромить силы Дании саксонии и России в начале во??ны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Украинские казаки большей частью перешли на сторону России и Карл 12 был вынужден бежать.
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