Почему Карлу 12 удалось быстро разгромить силы Дании саксонии и России в начале во??ны
История
Почему Карлу 12 удалось быстро разгромить силы Дании саксонии и России в начале во??ны
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Украинские казаки большей частью перешли на сторону России и Карл 12 был вынужден бежать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Выбери слова в которых не окончания: пальто, носит, коридор, смелый, завтра. Помоги??е пожалуйста даю достаточно баллы для быстрого ответа