ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА в пробирку с осадком карбоната кальция пропустили углекислый газ до тех пор, пока весь осадок не растворится. какое вещество находится в растворе? после этого нагрели раствор в пробирке до кипения. напишите у...

Химия

ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА в пробирку с осадком карбоната кальция пропустили углекислый газ до тех пор, пока весь осадок не растворится. какое вещество находится в растворе? после этого нагрели раствор в пробирке до кипения. напишите уравнения реакций

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