ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА в пробирку с осадком карбоната кальция пропустили углекислый газ до тех пор, пока весь осадок не растворится. какое вещество находится в растворе? после этого нагрели раствор в пробирке до кипения. напишите у...
Химия
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА в пробирку с осадком карбоната кальция пропустили углекислый газ до тех пор, пока весь осадок не растворится. какое вещество находится в растворе? после этого нагрели раствор в пробирке до кипения. напишите уравнения реакций
Ответ(ы):
Гость:
Решение: CaCO₃+CO₂+H₂O=Ca(HCO₃)₂ Образовался гидрокарбонат кальция Ca(HCO₃)₂=(t)CaCO₃↓+CO₂↑+H₂O
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