Які особливі культуру, традиції є у вашій країні(В україні)?Думає про музику танці?? одяг і т. д. Що є однією з найважливіших характеристик культури Вашої країни? Написати слоган для реклами.
Английский язык
Які особливі культуру, традиції є у вашій країні(В україні)?Думає про музику танці?? одяг і т. д. Що є однією з найважливіших характеристик культури Вашої країни? Написати слоган для реклами.
Ответ(ы):
Гость:
Какие особые культуру, традиции есть в вашей стране(В украине)?Думает о музыку танцев одежда и т. д. Что является одной из важнейших характеристик культуры Вашей страны? Написать слоган для рекламы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помошите пожалуйста мне нужно разобрать глаголы в 1и2спряжения вот глаголы . Бросить,веять,видеть,встретить,гладить,ездить,желать,жжет , жужжать,за...
Математика
Химия
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА в пробирку с осадком карбоната кальция пропустили углекислый газ до тех пор, пока весь осадок не растворится. какое вещество на...