Які особливі культуру, традиції є у вашій країні(В україні)?Думає про музику танці?? одяг і т. д. Що є однією з найважливіших характеристик культури Вашої країни? Написати слоган для реклами.

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Які особливі культуру, традиції є у вашій країні(В україні)?Думає про музику танці?? одяг і т. д. Що є однією з найважливіших характеристик культури Вашої країни? Написати слоган для реклами.

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