Помошите пожалуйста мне нужно разобрать глаголы в 1и2спряжения вот глаголы . Бросить,веять,видеть,встретить,гладить,ездить,желать,жжет , жужжать,заметить,знакомиться,извините,исправить,кипеть,клеить,кончить,красить,лазить,обиде...

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Помошите пожалуйста мне нужно разобрать глаголы в 1и2спряжения вот глаголы . Бросить,веять,видеть,встретить,гладить,ездить,желать,жжет , жужжать,заметить,знакомиться,извините,исправить,кипеть,клеить,кончить,красить,лазить,обидеть,падать,плавать,помнить,портить,прыгать,сеять,слушать,слышать,ставить,строить,таять,украсить.

Автор: Гость