Помошите пожалуйста мне нужно разобрать глаголы в 1и2спряжения вот глаголы . Бросить,веять,видеть,встретить,гладить,ездить,желать,жжет , жужжать,заметить,знакомиться,извините,исправить,кипеть,клеить,кончить,красить,лазить,обиде...

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Помошите пожалуйста мне нужно разобрать глаголы в 1и2спряжения вот глаголы . Бросить,веять,видеть,встретить,гладить,ездить,желать,жжет , жужжать,заметить,знакомиться,извините,исправить,кипеть,клеить,кончить,красить,лазить,обидеть,падать,плавать,помнить,портить,прыгать,сеять,слушать,слышать,ставить,строить,таять,украсить.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 спряжение:Веять-веет,желать-желает,жжет,падать-падает,плавать-плавает,прыгать-прыгает,сеять-сеет,слушать-слушает,таять-тает. 2 спряжение:Бросить,видеть-видит,встретить,гладить,ездить,жужжать-жужжит, заметить,знакомиться,извините-извинит,исправить,кипеть-кипит, клеить,кончить,красить,лазить,обидеть-обидит,помнить,портить, слышать-слышит,ставить,строить,украсить.
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