Какая из точек ближе всего расположена к Южному полюсу Земли?
География
Какая из точек ближе всего расположена к Южному полюсу Земли?
Ответ(ы):
Гость:
В России: Базардюзю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста :) Сложный эфир массой 133,2 г получили в реакции этерификации метанола массой 65,6 г и этановой кислоты массой 115,2 г. Опр...
Математика
Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек покупатель получил сдачу 50 руб. Если бы он купил 5 таких же игрушек то ему пришлось бы добавить 50 руб....
История
Какие сооружения находились на афинском Акрополе при Перикле. А)Парфенон. Б)Пирей. В)храм Ники. Г)Эрехтейон. Д)Пникс. Е)царский дворец. 1)АБВ. 2)АВ...
Английский язык
Які особливі культуру, традиції є у вашій країні(В україні)?Думає про музику танці?? одяг і т. д. Що є однією з найважливіших характеристик культ...