Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек покупатель получил сдачу 50 руб. Если бы он купил 5 таких же игрушек то ему пришлось бы добавить 50 руб. Сколько стоит одна елочная игрушка

Математика

Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек покупатель получил сдачу 50 руб. Если бы он купил 5 таких же игрушек то ему пришлось бы добавить 50 руб. Сколько стоит одна елочная игрушка

Автор: Гость