Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек покупатель получил сдачу 50 руб. Если бы он купил 5 таких же игрушек то ему пришлось бы добавить 50 руб. Сколько стоит одна елочная игрушка
Математика
Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек покупатель получил сдачу 50 руб. Если бы он купил 5 таких же игрушек то ему пришлось бы добавить 50 руб. Сколько стоит одна елочная игрушка
Ответ(ы):
Гость:
50 РУБЛЕЙ ТАК КАК 5-3=2 50+50=100 100:2=50 РУБЛЕЙ
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