Помогите пожалуйста :) Сложный эфир массой 133,2 г получили в реакции этерификации метанола массой 65,6 г и этановой кислоты массой 115,2 г. Определите выход эфира ( в %).
Химия
Помогите пожалуйста :) Сложный эфир массой 133,2 г получили в реакции этерификации метанола массой 65,6 г и этановой кислоты массой 115,2 г. Определите выход эфира ( в %).
Ответ(ы):
Гость:
Реакция: H3C-COOH+HO-CH3[H2SO4]<=>H3C-COO-CH3+H2O ; v(H3COH)=m(H3COH)÷M(H3COH) ; v(H3COH)=65,6г÷32г/моль=2,05 моль ; v(H3CCOOH)=m(H3CCOOH)÷M(H3CCOOH) ; v(H3CCOOH)=115,2г÷60г/моль=1,92 моль ; спирт-в избытке. m(H3CCOOCH3)практ.=v(эфира)×M(эфира) ; m(эфира)=1,92 моль × 74г/моль=142,08 г ; ή(продукта)=m(практ.)÷m(теор.) ; ή=133,2г÷142,08×100%=93,75%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек покупатель получил сдачу 50 руб. Если бы он купил 5 таких же игрушек то ему пришлось бы добавить 50 руб....
История
Какие сооружения находились на афинском Акрополе при Перикле. А)Парфенон. Б)Пирей. В)храм Ники. Г)Эрехтейон. Д)Пникс. Е)царский дворец. 1)АБВ. 2)АВ...
Английский язык
Які особливі культуру, традиції є у вашій країні(В україні)?Думає про музику танці?? одяг і т. д. Що є однією з найважливіших характеристик культ...
Русский язык
Помошите пожалуйста мне нужно разобрать глаголы в 1и2спряжения вот глаголы . Бросить,веять,видеть,встретить,гладить,ездить,желать,жжет , жужжать,за...