Помогите пожалуйста :) Сложный эфир массой 133,2 г получили в реакции этерификации метанола массой 65,6 г и этановой кислоты массой 115,2 г. Определите выход эфира ( в %).

Химия

Помогите пожалуйста :) Сложный эфир массой 133,2 г получили в реакции этерификации метанола массой 65,6 г и этановой кислоты массой 115,2 г. Определите выход эфира ( в %).

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