Девятьсот пятьдесят второй километр . Просклонять по падежам

Гость: Гость:

И. п Девятьсот пятьдесят второй километр Р. п Девятьсот пятьдесят второго километра Д. п Девятьсот пятьдесят второму километру В. п Девятьсот пятьдесят второй километр Т. п Девятьсот пятьдесят вторым километром П. п О девятьсот пятьдесят втором километре