Девятьсот пятьдесят второй километр . Просклонять по падежам

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Девятьсот пятьдесят второй километр . Просклонять по падежам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И. п Девятьсот пятьдесят второй километр Р. п Девятьсот пятьдесят второго километра Д. п Девятьсот пятьдесят второму километру В. п Девятьсот пятьдесят второй километр Т. п Девятьсот пятьдесят вторым километром П. п О девятьсот пятьдесят втором километре
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