Изучите скелет ящерецы рассмотрите позвоночник . Из каких отделов он состоит

Биология
Изучите скелет ящерецы рассмотрите позвоночник . Из каких отделов он состоит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скелет яще6рицы: 1) ключица, 2) лопатка, 3) плечо, 4) лучевая кость, 5) локтевая кость, 6) запястье, 7) пястье, 8) фаланги пальцев, 9) ребра, 10) таз, 11) бедро, 12) большая борцовая кость, 13) малая борцовая кость, 14) предплюсна, 15) плюсна, 16) хвостовые позвонки. Кости составляющие отделы: 1) шейный представлен восьмью позвонками 2) Пояснично-грудной отдел-содержит 22 позвонка 3) Кресцовый отдел-2 позвонка 4) хвостовой отдел-состоит из многочисленных позвонков
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