В двух коробках 43 кг яблок.В одной из коробок на 5 кг меньше.Сколько яблок в каждой ??оробке? составить уравнение 6 класса

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Пусть в одной коробке х яблок, тогда в другой (х-5) яблок. Так как в двух коробках 43 яблока, то получаем уравнение: х + (х-5) = 43 2х - 5 = 43 2х = 48 х = 24 х-5 = 19 Ответ: 24 и 19