Найдите производную функции f(x)=
Алгебра
Найдите производную функции f(x)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение f(x) = 2/x² - x f`(x) = 2*(-2)x⁻³ - 1 = - 4/x³ - 1
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