Найдите расстояние между точками А(1,0,4) В (4,1,5).
Геометрия
Найдите расстояние между точками А(1,0,4) В (4,1,5).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = корень ( (1-4)^2 + (0-1)^2 + (4-5)^2 ) = корень ( 9 + 1 + 1 ) = корень(11).
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