Найдите силу F, под действием которой тело массой m= 15 кг движется с ускорением a=0,2 метра в секунду в квадрате?
Физика
Найдите силу F, под действием которой тело массой m= 15 кг движется с ускорением a=0,2 метра в секунду в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуясь вторым законом Ньютона: F=ma F=15*0,2=3(Н)
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