Найдите силу F, под действием которой тело массой m= 15 кг движется с ускорением a=0,2 метра в секунду в квадрате?

Физика

Найдите силу F, под действием которой тело массой m= 15 кг движется с ускорением a=0,2 метра в секунду в квадрате?

Автор: Гость