Найдите скалярное произведение векторов a(2; −3) и b(4; −8)

Геометрия
Найдите скалярное произведение векторов a(2; −3) и b(4; −8)
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Гость:
=2*4+(-3)*(-8)=8+24=32
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