Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:12;7;25;3;19;15

Алгебра
Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:12;7;25;3;19;15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее арифметическое-сложим все числа и получим 81.Разделим на количество чисел:81:6=13.5 Размах-из большего вычитаем меньшее:25-3=22 Мода-число,которое повторяется несколько раз.здесь моды нет. насчет медианы точно не знаю.но вроде бы нужно разложить числа по порядку:3,7,12,15.19,25.здесь медианой будут 2 числа:12 и 15,так как они посередине.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем по строению колос отличается от кисти?
Ответить
Математика
Помогите решить 214 номер
Ответить
Английский язык
Нужно из прямой речи сделать обычное предложение 1)Bob:"I like ice cream" 2)Jane:"Where did he buy this book?" 3)Nelly:"Will you bring me tha...
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ, ДАМ 7 ведения: а2)найдите числовое значение выражения: tg1800°+cos945°-sin495° B1) докажите, что: t
Ответить
Физика
Какой объем тела????????????????????????????????????????????????
Ответить