Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:12;7;25;3;19;15

Гость: Гость:

Среднее арифметическое-сложим все числа и получим 81.Разделим на количество чисел:81:6=13.5 Размах-из большего вычитаем меньшее:25-3=22 Мода-число,которое повторяется несколько раз.здесь моды нет. насчет медианы точно не знаю.но вроде бы нужно разложить числа по порядку:3,7,12,15.19,25.здесь медианой будут 2 числа:12 и 15,так как они посередине.