Найдите стороны равнобедреного треугольника, если его периметр равен 64см,а средн??я линия паралленая основанию равна 11см
Математика
Найдите стороны равнобедреного треугольника, если его периметр равен 64см,а средн??я линия паралленая основанию равна 11см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия треугольника равна половине основания,значит основание равно 11*2==22 64-22=42 это сумма двух боковых сторон,но тк Δ равнобедренный,то 42:2=21 каждая из боковых сторон
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