Найдите стороны равнобедреного треугольника, если его периметр равен 64см,а средн??я линия паралленая основанию равна 11см

Математика
Найдите стороны равнобедреного треугольника, если его периметр равен 64см,а средн??я линия паралленая основанию равна 11см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия треугольника равна половине основания,значит основание равно 11*2==22 64-22=42 это сумма двух боковых сторон,но тк Δ равнобедренный,то 42:2=21 каждая из боковых сторон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Добавьте 1 к сумме чисел50 и 9
Ответить
Математика
Решите уравнение (1,7÷(х-10,25))×21 1/4=2 5/6
Ответить
Русский язык
Помогите очень нужно !! а то не будет каникул (((
Ответить
Русский язык
4 ВАРИАНТ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛААААТЬ!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Вставь в предложения глагол to be в нужной форме
Ответить