Найдите сумму всех натуральных чисел кратных 7 и не превосходящих 133
Алгебра
Найдите сумму всех натуральных чисел кратных 7 и не превосходящих 133
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно расписать примерно так. Составим прогрессию из элементов кратных 7. Последний будет равен 133, так как это число так же делится на 7. Тогда имеем: = 7 = 133 d - разность арифметической прогрессии равно 7. Найдем количество наших элементов: n = ( - )/d + 1 = (133 - 7)/7 + 1 = 126/7 + 1 = 18 + 1 = 19 Значит у нас всего 19 чисел кратных 7 среди всех натуральных не превосходящих 133. А их сумма по формуле: = ( + )/2 * n Подставим: = ( + )/2 * 19 = = (7 + 133)/2 * 19 = 70*19 = 1330
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