Поставьте данные существительные в родительный падеж множественного числа КРОССОВКИ, АНГЛИЧАНЕ, КАДЕТ, ГРАММ, АМПЕР, ШОРТЫ, МОНГОЛЫ САПЕРЫ

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Поставьте данные существительные в родительный падеж множественного числа КРОССОВКИ, АНГЛИЧАНЕ, КАДЕТ, ГРАММ, АМПЕР, ШОРТЫ, МОНГОЛЫ САПЕРЫ
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Гость:
Кроссовок, англичан, кадетов, граммов, ампер, шортов и шорт (словарь Ожегова дает две формы), монголов, саперов
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