СРОЧНО!!!! прошу срочно решить номер 3(б) и 4(б). Буду очень благодарен если решите хотя бы одно из двух

Алгебра

СРОЧНО!!!! прошу срочно решить номер 3(б) и 4(б). Буду очень благодарен если решите хотя бы одно из двух

Автор: Гость