1. Объясните орфограммы на месте пропуска букв. 1. В пол.., на огород.. появились про??алины. 2. Грачи прилетают в март.., трясогрузки - в апрел.., а ласточки и соловьи - только в начале мая. 3. Всюду пахло черёмух..: на улиц....

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1. Объясните орфограммы на месте пропуска букв. 1. В пол.., на огород.. появились про??алины. 2. Грачи прилетают в март.., трясогрузки - в апрел.., а ласточки и соловьи - только в начале мая. 3. Всюду пахло черёмух..: на улиц.., в переулк.., в дом.. . 4. Лебедь по своей величин.., сил.., красот.. и величавой осанк.. давно и справедливо признан царём водяных птиц. 2. Как разделить существительные на две группы? А на пять групп? Запишите группы существительных.

Автор: Гость