Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки , и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Составь схему предложения. ДАЮ 50 БАЛЛОВ. З...
Русский язык
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки , и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Составь схему предложения. ДАЮ 50 БАЛЛОВ. Заранее спасибо
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[- =],(котором...), и [= - - - =>(какого?),|~~~~|].
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