Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки , и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Составь схему предложения. ДАЮ 50 БАЛЛОВ. З...

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Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки , и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Составь схему предложения. ДАЮ 50 БАЛЛОВ. Заранее спасибо

Автор: Гость