Массовая доля цинка в его соеденении с Оксигеном равна 80%. Определите массу Оксигена в которой содержится в 16 г,этого соединения. А)16гр. Б)32гр. В)3,2гр. Г)1,6гр Напишите пожалуйста решение.

Химия
Массовая доля цинка в его соеденении с Оксигеном равна 80%. Определите массу Оксигена в которой содержится в 16 г,этого соединения. А)16гр. Б)32гр. В)3,2гр. Г)1,6гр Напишите пожалуйста решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-80=20% массовая доля оксигена 16*20:100=3,2 г ответ: 3,2 г
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