Массовая доля цинка в его соеденении с Оксигеном равна 80%. Определите массу Оксигена в которой содержится в 16 г,этого соединения. А)16гр. Б)32гр. В)3,2гр. Г)1,6гр Напишите пожалуйста решение.

Химия

Массовая доля цинка в его соеденении с Оксигеном равна 80%. Определите массу Оксигена в которой содержится в 16 г,этого соединения. А)16гр. Б)32гр. В)3,2гр. Г)1,6гр Напишите пожалуйста решение.

Автор: Гость