4/15 перевести в десятисную дробь
Математика
4/15 перевести в десятисную дробь
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Гость:
0.26 )))))))))))))0))))
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