Поддержать точку зрения и написать абзац, объяснить почему я так считаю ( не более 100 слов) большое не нужно "Компьютерные навыки необходимы для людей, которые хотят добиться успеха и иметь длительную профессию"
Русский язык
Поддержать точку зрения и написать абзац, объяснить почему я так считаю ( не более 100 слов) большое не нужно "Компьютерные навыки необходимы для людей, которые хотят добиться успеха и иметь длительную профессию"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я согласна с данным утверждением ,так как сейчас век технологий . Даже наше общество ,исходя из знаний обществознания, называется информационное. Все развивается ,и когда мы вырастем нам точно понадобятся компьютерные навыки . как-то так ,не судите строго ,это моё мнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему Екатерина II во внутренней политике больше всего уделяла внимание реформам центрального и местного управления, а также сословным реформам?
Русский язык
СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!
Математика
Грифовая черепаха -150 см, 70 кг. зеленая черепаха- 1м, 225 кг. кожи стая черепаха 2м, 450кг красноухая 30см, 900 гр. средне азиатская 25с...