Поддержать точку зрения и написать абзац, объяснить почему я так считаю ( не более 100 слов) большое не нужно "Компьютерные навыки необходимы для людей, которые хотят добиться успеха и иметь длительную профессию"

Гость: Гость:

Я согласна с данным утверждением ,так как сейчас век технологий . Даже наше общество ,исходя из знаний обществознания, называется информационное. Все развивается ,и когда мы вырастем нам точно понадобятся компьютерные навыки . как-то так ,не судите строго ,это моё мнение