Грифовая черепаха -150 см, 70 кг. зеленая черепаха- 1м, 225 кг. кожи стая черепаха 2м, 450кг красноухая 30см, 900 гр. средне азиатская 25см, 2 кг. составить задачу что бы решение было в 2 действия

Математика
Грифовая черепаха -150 см, 70 кг. зеленая черепаха- 1м, 225 кг. кожи стая черепаха 2м, 450кг красноухая 30см, 900 гр. средне азиатская 25см, 2 кг. составить задачу что бы решение было в 2 действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую длину будут иметь цепочка из всех этих черепах? Какой вес всех этих черепах?
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