Почему Екатерина II во внутренней политике больше всего уделяла внимание реформам центрального и местного управления, а также сословным реформам?

История
Почему Екатерина II во внутренней политике больше всего уделяла внимание реформам центрального и местного управления, а также сословным реформам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Губернская реформа 1775 года была проведена, так как органы местного самоуправления, созданные ещё Петром 1, плохо справлялись со своими задачами. Нередко крупные землевладельцы подчиняли себе чиновников. Проводя сословные реформы (Жалованные грамоты городам и дворянству в 1785, упразднение монополий в 1762, освобождение купцов от подушной подати), Екатерина || стремилась создать мощную опору в лице дворян и купечества, так называемых "привилегированных сословий".
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