СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!

Русский язык

СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость