СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!

Русский язык
СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(повествовательн.,невосклиц.,простое,двусоставн,осложнено деепричастным оборотом ,распрастран)
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