СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!
Русский язык
СРОЧНО! сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Лодка, вёслами ма??ая, плыла по дремлющей реке. ПОЖАЛУЙСТА!
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(повествовательн.,невосклиц.,простое,двусоставн,осложнено деепричастным оборотом ,распрастран)
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Литература