Сочинение как я себя чувствовал крестианином

Гость: Гость:

Я крестьянин . Я живу не богато и работаю каждый день . Работы мне всегда хватает . Я кормилец семьи и поэтому должен её обеспечивать хотя-бы хлебом . Я веду хозяйство , занимаюсь земледелием и скотоводством . Каждый день я провожу не легко . Я ещё поклоняюсь Боженьке , который даёт нам еду , воду . Он дал нам жизнь ! Думаю , что мы не так уж и плохо живём . У меня хорошая , но не лёгкая жизнь.