Фонетичний розбір слова - мільярд
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Фонетичний розбір слова - мільярд
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Мільярд - 7 букв міль - ярд - 2 склади, наголос на 2й склад (м' і л' й а р д ) ( = . = = . - - )
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