НАпишите мне два ответа:1)роль вірусів в житті людині,2)роль вірусів в природі!Завч??сно дякую

Гость: Гость:

1)У житті людини віруси відіграють переважно негативну роль. У людини віруси вражають органи дихання(наприклад, грип), травлення (гастроентерити, гепатити), нервову (поліомієліти, енцефаліти, сказ) систему, шкіру і слизові оболонки (герпес, кір, вітряна віспа), клітини різних систем органів (віспа, жовта пропасниця), пригнічують імунні реакції (СНІД), призводять до деяких видів ракових захворювань Вони здійснюють процес горизонтального перенесення генів. (Тобто коли вірус вражає якийсь організм , то він забирає частину генетичної інформації і може переносити її у інші геноми) Цю властивість вірусів широко використовують у сучасних біотехнологічних дослідженнях. З них роблять так звані «вектори», які здатні доставляти та вбудовувати в геном ті гени, які вибирають дослідники. 2) Віруси відіграють і дуже важливу екологічну роль. Як збудники захворювань вони є добрими регуляторами чисельності популяцій і не допускають надмірного зростання в них кількості особин. (відноситься і до людей)