Силы взаимодействия твердых тел и жидкостей

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В твердых телах молекулы расположены тесно, дрожа при температуре выше абсолютного нуля. Сжимаемость минимальная, зависит от того, есть ли поры в твердом теле. Сила взаимодействия максимальная. В жидкостях частицы расположены посвободнее, также дрожат при температуре, выше абсолютного нуля. Жидкость несжимаема. Сила взаимодействия слабей, чем в твердых телах, но сильнее, чем в газах. В газах частицы расположены свободно, тоже дрожат при температуре выше абсолютного нуля. Газы сжимаемы и могут быть под давлением в иде жидкости. Сила взаимодействия минимальная. Примечание: абсолютный ноль - это отметка в -273 градуса Цельсия, или 0 Кельвина. Чем выше температуры, тем больше дрожат молекулы.