Эссе по биологии на тему: Мозг надо беречь, в меру нагружать и не травмировать.

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Мозг надо беречь в меру нагружать и не травмировать”, это слова Бехтерева, который всю свою жизнь посвятил изучению головного мозга.« Мозг человека самый сложный объект во Вселенной, чем больше мы понимаем как он устроен, тем лучше мы можем заботиться о нём» Белое и серое вещество головного мозга составляет основу его функционирования. Белое вещество образует проводящие пути. Они связывают головной мозг со спинным, а также части головного мозга между собой. Серое вещество в виде отдельных скоплений – ядер - располагается внутри белого вещества. Серое вещество образует кору головного мозга, на поверхности головного мозга складчатость. От скоплений серого вещества разных отделов головного мозга отходит 12 пар черепно- мозговых нервов