Пожалуйста, срочно нужно сочинение, не из интернета! "изображение гражданской вой??ы в "Донских рассказах "

Русский язык
Пожалуйста, срочно нужно сочинение, не из интернета! "изображение гражданской вой??ы в "Донских рассказах "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное, что хочет показать автор- идет братоубийственная война, в которой по разные стороны оказываются близкие люди.
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