Тригонометрия Найти tg(П/2+x)+ctg(П-х),где Sinx=-0.6 (4 четверть)
Математика
Тригонометрия Найти tg(П/2+x)+ctg(П-х),где Sinx=-0.6 (4 четверть)
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