Найдите сумму всех трехзначных чисел , которые можно записать с помощью цифр 1, 2, 3, 4 (цифры могут повторяться) Очень срочно нужно

Математика

Найдите сумму всех трехзначных чисел , которые можно записать с помощью цифр 1, 2, 3, 4 (цифры могут повторяться) Очень срочно нужно

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