Найдите углы A и B прямоугольного треугольника a b c угол C прямой если угол a равно 4 умножить на угол B
Алгебра
Найдите углы A и B прямоугольного треугольника a b c угол C прямой если угол a равно 4 умножить на угол B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90° ∠а=4∠b, ∠b=x°, ∠a=4x°, ∠a+∠b=90°, x°+4x°=90°, 5x°=90° x=90÷5 x=18° ∠b=18° ∠a=18*4=72° Ответ:∠B=18°, ∠A=72°
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