Найдите углы A и B прямоугольного треугольника a b c угол C прямой если угол a равно 4 умножить на угол B

Алгебра

Найдите углы A и B прямоугольного треугольника a b c угол C прямой если угол a равно 4 умножить на угол B

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