Найдите углы треугольника, если они пропорциональны числам 1, 3,4
Геометрия
Найдите углы треугольника, если они пропорциональны числам 1, 3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180°. В задачах с пропорциями единица принимается за икс. x + 3x + 4x = 180 8x = 180 x = 22°5' 3x = 67°5' 4x = 90°
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