Найдите углы треугольника, если они пропорциональны числам 1, 3,4

Геометрия
Найдите углы треугольника, если они пропорциональны числам 1, 3,4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180°. В задачах с пропорциями единица принимается за икс. x + 3x + 4x = 180 8x = 180 x = 22°5' 3x = 67°5' 4x = 90°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по русскому языку "я сижу на берегу..."
Ответить
Русский язык
Написать сочинениеирассуждение по тексту кажется я был в пятом классе, когда у на??......
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с 10 номером
Ответить
Русский язык
Придумайте мини-текст с использованием выделенных словосочетаний Зажигательны?? танец, блистательный успех,замереть от восторга Помогите срочно
Ответить
Алгебра
Помогите пожалусто сократить Алгебраическую дродь.
Ответить