Найдите в этом тексте словосочетания на управление,примыкание,согласование. 1. С??отыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и в...

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Найдите в этом тексте словосочетания на управление,примыкание,согласование. 1. С??отыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо... Кто то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшемуся под ноги петуха и весело затрусил к риге.Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая... За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... проходили мимо колодца со старым поросшим зеленью срубом.

Автор: Гость