Найдите в тексте глаголы 2и3 лица Подъём к горному озеру, окружённому столетними с??снами, оказался сравнительно нетяжёлым. Измученные долгим блужданием по пустынным местам, путники наслаждением погрузились в прозрачные воды оз...

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Найдите в тексте глаголы 2и3 лица Подъём к горному озеру, окружённому столетними с??снами, оказался сравнительно нетяжёлым. Измученные долгим блужданием по пустынным местам, путники наслаждением погрузились в прозрачные воды озера. Смыв пот и грязь с разгорячённых тел, они расположились на берегу и стали смотреть на неподвижную водную гладь. «Как хорошо, как спокойно,» - думал каждый из этих людей. Глядеть на воду, когда кругом тишь и безлюдье, - особое наслаждение. О берег тихонько бьётся неугомонная волна, не спеша плывут облака, беззаботно распевают птицы, не испытавшие бессмысленной жестокости людей. Не тронутый разрушительной деятельностью человека уголок земли… Здесь быстро восстанавливаются силы, лучше чувствуешь целительную силу природы. Было решено заночевать под открытым небом у подножия огромной сосны. Все были очень утомлены и, перекусив, быстро стали располагаться на ночь.

Автор: Гость