Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложение с каждым его значением
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Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложение с каждым его значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лазурь - это цвета например светло-синий цвет . синева И с этими цветами придумай предлажение
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