Найдите все натуральные числа m и n такие, что n 2+2=m!
Математика
Найдите все натуральные числа m и n такие, что n 2+2=m!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только одно решение n=2, m=3 если m>4, то m!оканчивается на 0 и m!-2 оканчивается на 8 нет такого натурального числа чтобы в квадрате оно оканчивалось на 8 если m=4. то такого n нельзя найти/
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1.3. Когда металлический шар, площадь поверхности которого S=100 см2, покрыли тонким с??оем хрома, масса шара увеличилась на 36 мг. Какой толщины с...
Русский язык
Физика
Кусочик сахара имеет размеры :а=1см, в=2,5см,с=0,8 см.Его масса равна 3,2г.Определите плотность сахара.