Найдите все натуральные числа m и n такие, что n 2+2=m!

Гость: Гость:

Только одно решение n=2, m=3 если m>4, то m!оканчивается на 0 и m!-2 оканчивается на 8 нет такого натурального числа чтобы в квадрате оно оканчивалось на 8 если m=4. то такого n нельзя найти/